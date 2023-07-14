دفن شقيقين لقيا مصرعهما غرقا في مياه النيل ببنها.. أحدهما حاول إنقاذ الآخر

لقي شقيقان مصرعهما غرقا بمياه النيل بقرية دجوي التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثتين وطلب تقرير الطب الشرعي عن الواقعة وتحريات المباحث.

الأخ الأكبر حاول إنقاذ الأضغر فغرقا

وتبين من التحقيقات أن الأخ الأكبر حاول إنقاذ شقيقه الأصغر عندما كان يغرق فور رؤيته له بالمياه فقفز مسرعاً لإنقاذه فلقى مصرعهما معا وجرى انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن وطلبت تقرير الصفة التشريحية كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل الشقيقين.

تفاصيل مصرع شقيقين غرقا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل بقرية دجوي مركز بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من «أحمد بلال، وشقيقه سيف بلال» مقيمان قرية دجوي دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر سيف بلال كان يسبح بمياه النيل وعندما رآه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا أنهما غرقا ولقي مصرعهما.

جرى نقل الجثمانين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها بدفن جثة الشقيقين وطلب التحريات.