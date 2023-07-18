«واشنطن»: نعلم أن القوات الأوكرانية استهدفت «جسر القرم»

قال منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن «واشنطن» تعلم أن القوات الأوكرانية استهدفت «جسر القرم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الاثنين، قالت «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» الروسية، إن السلطات في «كييف»، نفذت في الساعة 03:00 فجرا «هجومًا إرهابيًا» على «جسر القرم»، الرابط بين روسيا و«شبه الجزيرة»، بطائرتين بدون طيار، ما أسفر عن تضرر مكون الطريق للجسر، ومقتل شخصان بالغان وإصابة طفل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الأوكراني على «جسر القرم» أو «جسر كيرتش» بـ«الإرهابي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الروسية.