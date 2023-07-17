عاجل.. بوتين يأمر باستئناف الحركة على جسر القرم في أسرع وقت

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قراراً قبل قليل، بسرعة العمل على استئناف الحركة على جسر القرم في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الجسر الذي يربط بين روسيا الاتحادية وشبه جزيرة القرم، تعرض لأضرار كبيرة، نتيجة الهجوم الأوكراني.

تحقيق مفصل بالهجوم على جسر القرم

وأضاف «بوتين»، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين: «وجهت بأمر بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر القرم، وأريد مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم».

توقف الحركة على الجسر

بدورها، أشارت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلى أن أوكرانيا هاجمت جسر كيرتش باستخدام مركبات بحرية مسيرة، أدت إلى توقف الحركة فيه، مع تحميل المسؤولية عن الهجوم لأجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية، في الوقت الذي عمدت روسيا لفتح تحقيق في الأمر.

تراشق الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

بدوره خرج مصدر أوكراني لوكالة أنباء الفرنسية «فرانس برس» ليؤكد أن السبب وراء أزمة الجسر هي روسيا، التي استخدمت مسيرات بحرية، وأعلنت سلطات روسيا صباح اليوم في شبه جزيرة القرم توقف حركة الجسر دون الإعلان عن الأسباب.