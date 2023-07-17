روسيا وأوكرانيا.. كييف تستهدف جسر القرم وتقتل 6 جنود

استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط محاولات دولية لخلق حالة من التوافق والدفع بجهود التفاوض، فيما أعلنت القوات البحرية الأوكرانية، صباح اليوم، مقتل ما يقرب من 6 جنود روس وتدمير معداتهم العسكرية ومستودع للذخيرة خلال اشتباكات جرت خلال الساعات القليلة الماضية.

روسيا وأوكرانيا

وضمن آخر اخبار روسيا وأوكرانيا، نشرت القوات البحرية الأوكرانية على تطبيق تليجرام: «القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 5 مركبات قتالية مصفحة ودبابة و3 قذائف هاون تابعة للقوات الروسية».

وبحسب وكالة «يوكرينفورم»، للأنباء الأوكرانية، أكد مسؤول الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون، أولكسندر بروكودين، في بيان صدر اليوم، أن معركة روسيا وأوكرانيا تشهد توترات عدة، إذ هاجمت قوات موسكو منطقة خيرسون ما يقرب من 89 مرة، وأطلقت 373 قذيفة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

أوكرانيا تقف خلف الهجوم على جسر القرم

ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجيش الأوكراني يقف خلف الهجوم على جسر القرم، مضيفة أن «الهجوم الذي وقع صباح اليوم على جسر القرم من قبل النظام الأوكراني».

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، صرحت اللجنة الوطنية الروسية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، أن الهجوم على جسر القرم نفذ من قبل مُسيرتين تابعتين للقوات البحرية الأوكرانية.