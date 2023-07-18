عاجل.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم.. «ذروة الموجة الحارة»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مختلف الأنحاء، ففي نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع تعرضت البلاد لموجة ارتفاع على مستوى درجات الحرارة في معظم الأنحاء.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أن البلاد تتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو المرتفع المرتبط بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، وبالتالي، فإنه يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على سطح البحر المتوسط، وعند هذا المرور يحدث تعديل في قيم الحرارة وترتفع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة».

قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وأوضحت، أن معدلات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات، وستكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 41 درجة مئوية.