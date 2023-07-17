«الأرصاد» تكشف أسباب ارتفاع درجة الحرارة: طبيعية نتيجة ظواهر معتادة

موجة حارة تضرب البلاد منذ يوم الخميس الماضي، وما زالت مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، لتكون هي الموجة الحارة الأطول التي تضرب البلاد بسبب عدة ظواهر جوية يزداد تأثيرها في فصل الصيف بشكل طبيعي.

سيطرة منخفض الهند الموسمي

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الموجة الحارة ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أنه يزداد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المعتاد ألا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز الـ40 درجة، بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط، لافتة إلى أنه تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا لتتراوح ما بين 36 و38 وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أنه يعمل كمظلة يضغط عمود الهواء ويحبس الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو بطبقات قريبة من سطح الأرض، مسببا الشعور بعدم الراحة والإرهاق، خاصة في عملية التنفس، مشيرة إلى أنه يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس التى ترفع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية في الظل، بينما تكون الدرجة المحسوسة المتوقعة اليوم 40 درجة مئوية، في حين تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك 45 درجة مئوية.

القبة الحرارية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن القبة الحرارية من بين الظواهر التي تتعرض لها البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وهي تعد امتدادًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذي الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية.

ولفتت إلى أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لتقترب من 50 درجة مئوية في جنوب العراق والكويت، فضلاً عن ارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة زيادة فترات سطوع الشمس.