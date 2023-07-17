تحذير من التعرض للشمس نهارا.. و«الأرصاد» تكشف سبب الشعور بارتفاع الحرارة

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ طقس اليوم شديد الحرارة رطب بمعظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بين 44 لـ45 درجة مئوية نهارا.

سبب بالشعور بارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ هدوء سرعات الرياح هو السبب بالشعور بارتفاع نسب الرطوبة مساء، لكن في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتحسّن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وأيضا الرطوبة مستمرة بالارتفاع طوال هذا الأسبوع ليلا ونهارا.