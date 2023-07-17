«الأرصاد الجوية» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. بداية الأسبوع المقبل

كشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الاقمار الصناعية، تشير إلى أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون مع مطلع الاسبوع المقبل، أي بعد نحو 4 أيام من الآن، ومن المتوقع ان نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات، حيث تسجل الحرارة 35 على القاهرة الكبرى، و40 على جنوب البلاد، في حين تتراوح بين 30 و32 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 37 درجة، وعلى السواحل 33 درجة، وجنوب البلاد 39 درجة.

المرتفع الجوي

وحول موعد انكسار الموجة الحارة، أشارت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انحسار تأثير المرتفع الجوي الموجود على ارتفاع نحو 6 كيلومترات عن سطح الارض، ويعمل كمظلة تحبس الرطوبة والشوائب والأتربة والدخان، المتواجدة حاليا في الطبقات القريبة من سطح الأرض، وبالتالي تنكسر الموجة الحارة.

منخفض الهند الموسمي

وتزامنا مع موعد انكسار الموجة الحارة، يستمر تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يحمل معه الكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة على البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من البخار، مما يزيد من ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وفي سياق أخر حذرت الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول المياه والسوائل بشكل مستمر لتجنب تعرض الجسم لأي حالة من حالات الجفاف في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.