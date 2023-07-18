 أوكرانيا: مقتل وإصابة 7 مدنيين في هجمات روسية على دونيتسك

أعلن «بافلو كيريلينكو»، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم، صباح اليوم، بينما أُصيب 4 آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم ليلة أمس.

مقتل ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك

وقال «كيريلينكو»، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية الرسمية، في 17 يوليو، قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدات ستيبانيفكا وماكاريفكا وستيبوف، بينما أُصيب أربعة آخرين، مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف أمس العديد من المناطق السكنية في بلدة كراماتورسك، مما أدى إلى إصابة شخصين.