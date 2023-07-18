«الإفتاء» توضح حكم صيام شهر المحرم كاملا.. يبدأ غدا

مع حلول العام الهجري الجديد وأول أيام شهر المحرم غدا الأربعاء، يتطلع عدد من المسلمين إلى صيام أول شهور العام الهجري 1444، وقد لا يعلم البعض حكم الصيام في هذا الشهر.

حكم صيام شهر المحرم

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام شهر المحرم، موضحة أنّ من أراد صيام شهر المحرم كاملًا فلا حرج عليه؛ فالصيام فيه مندوب، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرَّم.

واستشهدت دار الإفتاء في منشورها عبر «فيس بوك» بالحديث النبوي، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» أخرجه مسلم.

سبب بدء العام الهجري بالمحرم

وعن سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم، رغم أنّ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، أوضحت دار الإفتاء أنّ العزمُ على الهجرة والاستعداد لها كان في استهلال المحرم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار، ومن هنا كان اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري.

وأعلنت دار الإفتاء، أمس الإثنين، أنّ غدا الأربعاء، الموافق 19 يوليو من عام 2023، أول أيام شهر المحرم، للعام الهجري الجديد 1445.