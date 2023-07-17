عاجل.. دار الإفتاء تعلن الأربعاء المقبل أول أيام العام الهجري الجديد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر ذي الحجة من العام الهجري 1444.

الأربعاء أول أيام العام الهجري الجديد

وأضافت دار الإفتاء، أن بعد غد الأربعاء، الموافق 19 يوليو من عام 2023، هو أول أيام شهر المحرم، للعام الهجري الجديد 1445.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أن الإعلان عن بداية العام الهجري الجديد، جاء بعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1445 هجريا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية التي تنتشر في أنحاء الجمهورية، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، 17 يوليو لعام 2023، الذي يوافق 29 من شهر ذي الحجة، لعام 1444 هجريا.

لم تثبت رؤية الهلال

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لم تثبت رؤية هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1445، ومن ثم يكون يوم الأربعاء المقبل هو بداية العام الهجري الجديد وأول أيام شهر المحرم.