أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: أحسنوا لمن تجاهل أداء واجبكم

وجَّه الشيخ محمد كمال، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج «فتاوى الناس»، نصيحة للناس لكيفية التعامل مع أعدائهم أو من لم يأتوا لتأدية واجب خاص بهم.

قال أمين دار الفتوى، في حديثه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر «قناة الناس»، إذا قمت بواجب مثل واجب العزاء فهو واجب عظيم، وكان لك مثل الأجر، وإذا لم يأت ذلك الشخص فإن الأفضل أن تذهب لتعفو وتحصل على الأجر.

أضاف الشيخ كمال: «عندما تعفو فإنك تعامل الله وإذا لم تعف ولم تذهب للواجب فإنه ليس عليك إثم بل لك ثواب الواجب الذي قمت به».

قناة الناس في ثوب جديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.