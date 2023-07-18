ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا

أعلن مركز تدابير مكافحة الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 41 قتيلًا، بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إلى انتشال جثة أخيرة من طريق تحت الأرض كان مغمورًا بالمياه في مدينة تشونج جو بإقليم تشونج تشيونج الشمالي مساء يوم الاثنين، وبهذا انتهت عمليات البحث عن المفقودين.

9 أشخاص في عداد المفقودين

وظل 9 أشخاص في عداد المفقودين من بينهم 8 أشخاص في بلدة يي تشيون بإقليم كيونغ سانج الشمالي، وشخص واحد في مدينة بوسان. ويُعد عدد القتلى أو المفقودين الذي يبلغ 50 شخصًا، أكبر عدد منذ عام 2011، عندما سجل عدد القتلى أو المفقودين 78 شخصًا.

وغمرت الأمطار الغزيرة 274 منزلًا، ودمرت 46 منزلًا، كما أتلفت 26.933.5 هكتار من المحاصيل و180.6 هكتار من الأراضي الزراعية.

وتسببت الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية في نفوق ما مجموعه 579 ألف رأس من الماشية، بما في ذلك 533 ألف دجاجة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، أنه من المتوقع هطول ما بين 100 - 200 ملم من الأمطار في إقليمي تشونج تشيونج الجنوبي والشمالي والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو خلال يومي 18 و19.