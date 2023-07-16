الكوارث تضرب 4 دول.. من فيضانات كوريا الجنوبية إلى حرائق غابات إسبانيا

شهدت 4 دول حول العالم من بينها تونس، عدة كوارث خلال الساعات القليلة الماضية منها الفيضانات التي ضربت كوريا الجنوبية، ما أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 13 آخرين.

ولقي 32 شخصًا مصرعهم، فيما فُقد 10 آخرين، جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووقعت معظم الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة «17 شخصًا»، في إقليم شمال «كيونج سانج» الجنوبي الشرقي، بسبب الانهيارات الأرضية وانهيار المساكن.

6 آلاف شخص في مراكز الإجلاء

وأشارت وسائل إعلام، إلى تواجد نحو 6 آلاف شخص في مراكز الإجلاء، واضطر 7 آلاف و540 شخصًا من 13 مدينة وإقليمًا بإخلاء منازلهم، بينهم ألفين و301 شخصا في إقليم شمال «تشونج تشيونج».

وأعلنت السلطات عن تضرر 226 حالة بين ممتلكات عامة وخاصة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الأمطار في عدد من المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا الجنوبية، حتى بعد غد الثلاثاء، وحذر الخبراء، من احتمال سقوط ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار الإضافية في هذه المناطق.

وأغلقت السلطات الكورية الجنوبية، 211 طريقًا، بينها طرق سريعة، بسبب الفيضانات، كما أغلقت السلطات، 20 متنزهًا وطنيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وعلقت السلطات حركة القطارات عالية السرعة والقطارات المنتظمة التي تربط المناطق الوسطى من البلاد بالمناطق الأخرى.

وفي إسبانيا، دمرت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في لا بالما بجزر الكناري الإسبانية نحو 12 منزلًا، فيما أجلت السلطات أكثر من 2000 شخص، فيما حذر المسؤولون، المواطنين، من أن الوضع قد يتفاقم بسبب موجة الحر التي جعلت التضاريس جافة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس حكومة الكناري: النيران خارجة عن السيطرة

وأثر حريق غابات لا بالما، على مساحة تبلغ 11 ألف فدان، فيما أشار رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية، فرناندو كلافيخو، إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة، موضحًا أنَّ النيران خارجة عن السيطرة.

وأعرب كلافيخو، عن شعوره بقلق شديد من احتمال تحول الرياح ليلا، وأوضح رئيس حكومة جزر الكناري، أنَّ 10 طائرات تكافح النيران.

İspanya'nın La Palma Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 140 hektarlık alan kül olurken, 11 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi. pic.twitter.com/4zF0csiHgE — ÇapaMag (@CapaMag) July 15, 2023

#ÚLTIMAHORA #IFPuntagorda Afectadas 4.500 hectáreas y más de 2.000 personas desalojadas por el incendio de La Palma. Se están emitiendo focos secundarios



Diez medios aéreos y 300 efectivos trabajan para combatir el fuego



Guardia Civil pic.twitter.com/Zikp97bghS — Diario de Avisos (@diariodeavisos) July 15, 2023

سحابة شاهقة من الغبار البركاني

وفي شبه جزيرة ألاسكا الامريكية، أطلق بركان «شيشالدين» الثائر في الجزر الأيوطية سحابة شاهقة من الغبار البركاني، وأشار مرصد البراكين في ألاسكا، إلى ثوران بركان، في 11 من يوليو الجاري، موضحًا أنَّ الثوران الأكبر للبركان وقع الساعة 1:09 فجر أمس الأول الجمعة، وأطلق سحابة إلى ارتفاع 40 ألف قدم تحركت نحو الجنوب فوق المحيط الهادي.

وأضاف مرصد البراكين، أنَّ ثوران ثان أصغر، وقع الساعة 07:10 بالتوقيت المحلي، ووصلت سحابته إلى 15 ألف قدم، فيما قال خفر السواحل الأمريكي، إنَّ الحمم البركانية، انطلقت في 11 يوليو الجاري، داخل الفوهة على قمة البركان، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

خروج عربة قطار عن مسارها في تونس

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية، الرحلات الجوية بسبب السحابة الغبارية.

وفي تونس، خرجت عربة قطار لنقل المسافرين عن مسارها من قابس نحو تونس العاصمة، دون وقوع أي أضرار تذكر، وفقًا لما أعلنه مصدر محلي لإذاعة «موزاييك» التونسية.