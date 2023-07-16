ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 35 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من كوريا الجنوبية إلى 35 قتيلا، بينما ظلّ 10 آخرين في عداد المفقودين حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي لسول.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، أنّ مناطق متعددة في البلاد تعرضت لهطول أمطار غزيرة منذ 9 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنّها اشتدت في الأيام الثلاثة الماضية، ويُتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة، وانتشل عمال الإنقاذ 7 جثث من نفق غمرته المياه بعد أن حوصرت داخله نحو 15 مركبة.

أمطار غزيرة في مناطق متعددة بكوريا الجنوبية

وقال المسؤول بإدارة الإطفاء سيو جيونج، إنّ نحو 400 من عمال الإغاثة بما فيهم غواصون يبحثون داخل النفق الواقع وسط مدينة تشونجو، عن المزيد من الأشخاص المفقودين.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، طالب الجيش بالتدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ من خلال العمل والتنسيق مع المسؤولين الحكوميين.