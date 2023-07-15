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«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية لـ22 حالة وفاة

كتب:

نرمين عفيفي
03:29 م | السبت 15 يوليو 2023
ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 22 حالة وفاة و9 مصابين، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فقدان 14 شخصًا وإجلاء آلاف آخرين من منازلهم.

معظم الوفيات في مقاطعة شمال كيونج سانج

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفي 16 شخصًا هناك، أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني الناتجة عن الفيضانات، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت سلطات مكافحة الحرائق المحلية إلى أن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة في مدينة تشيونجو ، ما منع السائقين والركاب من الإجلاء، وما زال هناك 19 سيارة على الطريق الذي غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

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بقلم نرمين عفيفي