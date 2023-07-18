مستشار رئيس الوزراء الأسبق: الاقتصاد الأخضر أصبح اتجاها عالميا بعد مؤتمر المناخ

أكد الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الاقتصاد الأخضر أصبح اتجاها عالميا، لا سيما بعد مؤتمر قمة المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ COP 27، وكان أحد الدوافع الرئيسية لتوجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، بهدف تقليل الأضرار البيئية وانبعاثات الكربون.

الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر حميد

وأوضح خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يعزز التنمية المستدامة، ويراعي حقوق الأجيال المقبلة، ويقلل التلوث، ويحافظ على الموارد فضلا عن استغلال الموارد أفضل استغلال ممكن.

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يقلل التلوث، ويتضمن توجهين، الأول يكمن في تدشين مشروعات جديدة تعتمد على مسار الطاقة المتجددة، والثاني إنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل التنافس الدولي على إنتاجه، وتعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال عالميًا.

الهيدروجين الأخضر يدخل في مجالات متعددة

وأشار مستشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الهيدروجين الأخضر يدخل في مجالات متعددة ويعتبر بديلا للغاز الطبيعي، كما أنه يدخل في تكرير البترول، مضيفا أن تكلفة إنتاج الهيدروجين باهظة للغاية، ويحتاج تخزين عند درجة حرارة 256 تحت الصفر، و700 ضغط جوي، ويتكلف الكيلو واحد حوالي 7 دولارات.