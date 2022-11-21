الأمم المتحدة تكرم الشباب المصري المتطوع لتنظيم «كوب 27».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، اشار إلى منح سكرتارية الأمم المتحدة، الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ cop27، شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر بشرم الشيخ.

2000 شاب متطوع

وشارك في تنظيم القمة 2000 شاب متطوع قوامهم الأساسي من الشباب المصري أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات.

أمانة المنظمة الأممية تشيد بجهود الشباب المصري

وحرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على التقاط صورا تذكارية جماعية مع الشباب المتطوع تزامنا مع ختام المؤتمر، وأعرب عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التي أشرف عليها الشباب المصري المتطوع وقال إنها من أفضل المؤتمرات التي كان فيها للمتطوعين دورا كبيرا داخل منطقة الفعاليات ومناطق العمل اللوجستي كالمطارات والفنادق.

كما أشادت أمانة المنظمة الأممية بالجهود الكبيرة التي بذلها الشباب المصري المتطوع بالإضافة إلى قدراتهم المميزة في العمل الجماعي لإتمام خروج هذا الحدث العالمي بالصورة اللائقة.