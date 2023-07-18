«تضامن الشرقية» تنظم معرض أثاث مجاني لدعم 100 أسرة من الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، في تنظيم معرض جديد بقاعة سرايا في مركز أبو حماد، وذلك بهدف توزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بالمجان لدعم 100 أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بقرى الصوة وعمريط والسناجرة والمنشية الجديدة وصفط الحنا.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ويأتي ذلك، في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي، لتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين .

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، الذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من أثاث منزلي، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

المشروعات الخيرية بالمحافظة

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، من برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأوضح أنّ الجمعية بمحافظة الشرقية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.