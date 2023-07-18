وزير الشباب: لدينا رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الأفريقي للرياضة في مكان متميز

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الأسترالي ديفيد ساتشمودي رئيس الاتحاد الأقانيوس للرياضات الجامعية، وبينينا كابنجي أمين عام الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والدكتور أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

تصور لتطوير هيكل الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

واستمع وزير الرياضة لشرح مفصل من أمين عام الاتحاد الأفريقي لما جرى مناقشته في وقت سابق مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، حول آليات تطوير الاتحاد وأيضا وضع تصور لتطوير هيكل الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية.

وتقدم رئيس اتحاد الأقانيوس بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ويعد وزير الرياضة أول وزير بالحكومة المصرية يفوز بالمنصب منذ نشأة الاتحاد الأفريقي عام 1971، متمنيا التوفيق له خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي والتي تستمر حتى 2027.

رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد في مكان متميز

وأوضح وزير الرياضة سعيه خلال الفترة المقبلة على تطوير الهيكل والتي بدأت منذ 7 شهور مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وبالتعاون مع اتحاد الأقانيوس، مؤكدا وجود رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في مكان متميز.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيبدأ مع أعضاء الاتحاد الأفريقي العمل الجاد والدؤب لتطوير الموارد المالية للاتحاد الأفريقي لـ الرياضة الجامعية، مؤكدا ضرورة أن نبدأ بدعم أنفسنا في الاتحاد الأفريقي وتطوير موارده، خاصة وأننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لنكون الافضل .

وتوجه وزير الرياضة بدعوة الأسترالي ديفيد ساتشمودي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للجامعات والتابعة للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية والمزعم عقده بالقاهرة في أكتوبر المقبل.