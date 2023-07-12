وزير الرياضة ونجوم الكرة عن مهرجان العلمين: إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

«قواعد الجمهورية الجديدة تسود»، هكذا وصف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مهرجان العلمين الجديدة، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، فى أكبر حدث رياضى ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط. وأشاد «صبحى» باختيار شعار المهرجان بعنوان «العالم علمين»، مشيراً إلى أن أنظار العالم تتجه حالياً نحو العلمين للبناء والتنمية والتطوير، مشيداً بالتطور الكبير الذى حدث بمدينة العلمين وحولها من مدينة غير آهلة بالسكان إلى أكبر مقصد سياحى على شاطئ البحر المتوسط.

أشرف صبحي: نعيش زمن البطولات على كل المستويات

وأكد «صبحى» أن الرئيس السيسى أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، من خلال إقامة الكثير من المدن الجديدة الذكية، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية للوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الكثير من الفعاليات.

وكشف عن حجم الإنجازات الرياضية المصرية التى تحقّقت خلال الفترة من (2018 - 2023)، قائلاً: نعيش زمن البطولات على جميع المستويات، فقد بلغ عدد البطولات التى استضافتها مصر خلال تلك الفترة ما يزيد على 320 بطولة على جميع المستويات، واستطاعت الفرق واللاعبون المصريون تحقيق قرابة 2800 ميدالية خلال مشاركاتهم، واستطاعت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الكثير من البنوك والشركات، توفير عقود رعاية للاعبين لتأهيلهم لأولمبياد طوكيو وباريس.

وأشار إلى أن تلك الإنجازات تضمّنت أيضاً تصدّر مصر المركز الأول فى التصنيف العالمى لـ4 اتحادات، بالإضافة إلى وجودها ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمى لعدد 11 اتحاداً أولمبياً، ووجود عدد 15 لاعباً ولاعبة مصنفين «مركز أول» على مستوى العالم فى الألعاب الفردية، لافتاً إلى حجم الإنجازات المحقّقة للبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، حيث بلغ إجمالى البرامج التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة 1611 برنامجاً، بإجمالى عدد مستفيدين قرابة 81 مليون مستفيد، بمتوسط فرص مشاركة قرابة 16 مليون مستفيد سنوياً، ووصل عدد البرامج والأنشطة المنفّذة للنشء 198 برنامجاً بإجمالى عدد مستفيدين قرابة 6 ملايين مستفيد خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

وأعرب الوزير عن فخره بحضور هذا المهرجان المهم، مؤكداً أهمية الثقافة والتراث فى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى، وفى نشر الوعى والمعرفة بتاريخ وحضارة مصر العريقة، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة فى مصر تسعى لتعزيز الثقافة والفنون وتشجيع الشباب على المشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

محمد فضل: الفكرة تسويق حقيقي للسياحة والثقافة المصرية

من جانبه، قال محمد فضل، أحد النجوم المشاركين فى تحدى كرة القدم الشاطئية فى مهرجان العلمين: الأحداث والمجهود اللى مصر بتعمله بيبان بدون شرح أو كلام، الفكرة حلوة جداً، وشعار «العالم علمين» جميل جداً.

وأضاف: الأجواء فى العلمين حلوة جداً، فى ظل وجود اهتمام عالمى بالمهرجان، وأرى أن هذا هو التسويق الصحيح للسياحة والثقافة المصرية، لذلك نحن حريصون على الوجود، وستكون هناك فعالية كروية على مدار أيام الجمعة والسبت، وأدعو الناس للحضور، وإن شاء الله نؤدى دورنا فى هذا الحدث الرائع.

وأعرب سيد معوض عن فخره بالوجود فى هذا الحدث العالمى، قائلاً: «أتمنى إنه يبقى مهرجان موفق، بنتشرف إننا مشاركين فى حدث زى ده، نتمنى يكون فيه ناس كتير موجودة تتفرج على المباريات اللى هنشارك بها».

فعاليات رياضية غير مسبوقة داخل المدينة.. مباراة شاطئية تضم النجوم وتحديات أولمبية

ومن المقرر أن تُقام فعاليات كرة القدم الشاطئية يومى الجمعة والسبت المقبلين، فى حدث استثنائى تشهده مدينة العلمين الجديدة، فى مهرجان غير مسبوق، يضم الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية، ولم يجتمع هذا الجيل فى فعالية رسمية تحت رعاية الدولة المصرية، منذ اعتزالهم كرة القدم، ليتمكن مهرجان العلمين الجديدة 2023 من إعادة الجيل الذهبى إلى الملاعب، ليعيد إلى الأذهان الحقبة الذهبية للفراعنة، فى حدث استثنائى حرص خلاله نجوم الساحرة المستديرة على الوجود والمشاركة فى أولى نسخ المهرجان العالمى.

وعلى صعيد متصل، وتحت شعار «العالم علمين»، تستعد المدينة لإطلاق أكبر مهرجان رياضى ترفيهى على مستوى مصر والشرق الأوسط، فى حدث استثنائى تشهده مصر خلال موسم صيف 2023، والذى يستمر حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

حيث ينضم كوكبة من نجوم العرب والعالم فى الألعاب المختلفة للمدينة، لإقامة فعاليات رياضية من الطراز الفريد، أبرزها مباراة لكرة القدم الشاطئية تضم أكثر من 40 لاعباً من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى.

وتنطلق الفعاليات بمهرجان العلمين اليوم الخميس، حيث تُقام بطولة عربية للجودو على هامش أحداث المهرجان، تضم أبرز اللاعبين فى الوطن العربى. كما يقام سبا ترايثلون مكون من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات - الجرى» وجميعها ألعاب أولمبية، كم سيجرى تنظيم بطولة دولية للبادل، تضم أبرز نجوم اللعبة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن إقامة بطولة كرة طائرة شاطئية تضم الكثير من النجوم المحليين والعالميين، كما يقام سباق للسيارات، وتحدى جيت سكى.

ومن أبرز الفعاليات تنظيم مباريات كرة قدم شاطئية، تضم الكثير من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم أحمد حسن وحازم إمام وحسام غالى وعصام الحضرى ومحمد زيدان.

من جانبه أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمهرجان العلمين الجديدة، معرباً عن سعادته بمشاركة الكرة الطائرة الشاطئية فى فعاليات المهرجان. وأضاف أنه تم التنسيق مع المسئولين فى الدولة بشأن الموافقات التى نحصل عليها من الاتحاد الدولى، من أجل إقامة فعالية رياضية تضم عدداً من نجوم اللعبة، موضحاً: «سيتم توفير حكام من اتحاد الطائرة خلال تنظيم المباريات فى مهرجان العلمين الجديدة».

ويضم المهرجان موكب الفراعنة للسيارات، وهو الحدث الذى سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة، ويضم المهرجان الذى من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.