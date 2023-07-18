القبض على عاطلين لحيازتهما ربع كليو من مخدر الشابو بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بسوهاج، التحقيق مع عاطلين يقيمان بناحية دائرة مركز أخميم، شرق المحافظة، بعد ضبطهما أثناء تواجدهما بمدخل قرية جزيرة محروس، دائرة المركز، وبحوزتهما ربع كيلو من مخدر الأيس ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول وسلاح ناري وطلقات وميزان.

إخطار يفيد بإتجار عاطلين في مخدر الشابو

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بإتجار عاطلين في مخدر الشابو.

وجرى إعداد كمين بدائرة مركز شرطة أخميم، وضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، مفادها تكوين عاطلين تشكيلا عصابيا فيما بينهما، وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

كشفت التحريات الأولية، عن جلب «م. أ. س»، يقيم بناحية قرية جزيرة محروس، و«م. م. ع»، عاطل، يقيم بالناحية ذاتها، كمية من مخدر الشابو «الأيس» وذلك بقصد الإتجار.

ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كليو من مخدر الشابو

وعقب إستصدار إذن الجهات المختصة، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة، أثناء عمل كمين ثابت بمدخل القرية، وبحوزتهما 250 جرام من مخدر الشابو «الأيس»، وفرد روسى و5 طلقات، و2 هاتف محمول، وميزان، ومبلغ مالي 630 جنيها، وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتما بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار في المخدر، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.