ضبط تاجر مخدرات في سوهاج لقيامه بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارته

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداعه جزء منها بالبنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.