تاجر مخدرات غسل 25 مليون جنيه من تجارته بسوهاج يعترف: «حاولت أخفيهم»

«كنت بتاجر في المخدارت، لكن قدام الناس بشتري وأبيع في مجال العقارات عشان محدش جبت الفلوس منين».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بتجارة المخدرات في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

25 مليون جنيه أرباح من المخدرات

أضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «جمعت فلوس كتيرة من وراء التجارة في المخدرات، تقريبا وصلت الأرباح المادية إلى 25 مليون جنيه»، موضحا أنه قرر إخفاء تلك التجارة الممنوعة حتى لا ينكشف أمره.

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «حاولت أخفي تجارتي في المخدرات في إني أبيع وأشتري عقارات، وشغل تجاري كتير، عشان يظهر إن تجارة العقارات هي السبب في الفلوس اللي معايا».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أول أمس الأربعاء، القبض على المتهم بتجارة المخدرات في جهينة بمحافظة سوهاج، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المنتظرة وفقا للقانون المصري، التي سيتم توقعيها على المتهم بتجارة المخدرات في مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، يوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ لـ«الوطن»، أن نص المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».