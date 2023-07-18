«الداخلية»: القبض على مسجل خطر في الخانكة بتهمة قتل زوجته

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بالتعدي على زوجته داخل مسكنهما بدائرة المركز ما أدى لوفاتها.

بالانتقال والفحص تبين قيام المذكور بالتعدي على زوجته بعصا خشبية فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.