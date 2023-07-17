ختام فعاليات «زهور عفية» للتوعية بالصحة الإنجابية في القليوبية

اختتمت مبادرة «زهور عفية» لدعم المقبلات على الزواج في القليوبية، بتنظيم العديد من الأنشطة المبادرة، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ضمن مشروع تكافؤ الفرص للمبادرات الشبابية، وضمن فعاليات برنامج دعم المبادرات الشبابية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالقليوبية.

وجاء ذلك بحضور الشيخ عبد الموجود عبد الله مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، والدكتورة راندا عبد الحميد رئيس المجلس القومي للسكان بالقليوبية، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان بالقليوبية، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالقليوبية، والدكتور أحمد أبو العز استشاري تدريب وهيكله، والدكتور أبانوب فايق رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.

شارك في المبادرة 300 شاب وفتاة

وشارك في المبادرة 300 شاب وفتاة وتتراوح أعمارهم بين 29 و16 عاما، وتم تدريبهم على عناصر أساسية، بينها مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية رعاية الأطفال حديثي الولادة، وكيفية التعامل الأمثل مع التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك تحت إشراف مسؤولي المبادرة مهندس أحمد يسري، ومحمد سيد، ومتابعة بالنيابة عن وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية الدكتورة آلاء محمود عبد الرحمن موجهة المبادرة.

مبادرة «زهور عفية» توعية عن الصحة الإنجابية

يذكر أن مبادرة «زهور عفية» توعية عن الصحة الإنجابية بدأ تنفيذها داخل مراكز شباب محافظة القاهرة الكبرى، وتم تنفيذها بـ6 مراكز شباب بمحافظة القليوبية، واستهدفت 300 أسرة.