مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية.. «كامل العدد»

يحي النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا في الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن ثالث أيام فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

برنامج حفل مدحت صالح في الإسكندرية

وبحسب بيان دار أوبرا الإسكندرية اليوم، فإن برنامج الحفل يتضمن نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: « أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر» إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.

وأكدت أوبرا الإسكندرية أنه جرى حجز كافة المقاعد في ذلك الحفل حيث رفع شعار «كامل العدد».

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.