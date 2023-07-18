انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» للكشف على العاملين في «تعليم مطروح»

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بمديرية التربية والتعليم بمطروح، للكشف الطبي على العاملين بالمديرية.

تعاون بين مديريتي الصحة والتعليم

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لمديرية الصحة لافتاً إلى أن الكشف الطبي على العاملين يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 يوم صحة، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين الجهتين.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة في مطروح

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان أن أعمال الكشف الطبي خلال مبادرة 100 يوم صحة تشمل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، وغيرها وكذلك تقديم خدمات دعم صحة المرأة، والتوعية بالصحة الإنجابية وأهمية الخدمات الخاصة الصحية والتثقيفية بالأسرة المصرية، ومن بينها تنظيم وتنمية الأسرة خلال فعاليات المبادرة.