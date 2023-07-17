8 مبادرات للفرق الثابتة والمتنقلة خلال حملة 100 يوم صحة في البحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة أنه يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة، هي دعم صحة المرأة المصرية، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من خلال عدد 33 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة، بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة قابلة للزيادة حسب نسبة التردد.

متابعة مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أنه يتم تقديم 5 مبادرات من خلال الفرق الثابتة بالوحدات المختارة لتنفيذ المبادرة، هي دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال، العناية بصحة الأم والجنين، بالإضافة لفحص المقبلين على الزواج، وخدمات الصحة الإنجابية، والتثقيف والتوعية الصحية .

تفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

جاء ذلك خلال تفقد وكيل صحة البحيرة عمل الفريق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة التابع للإدارة الصحية بدمنهور، والمتواجدة بشركة مياه البحيرة

كما قام وكيل صحة البحيرة بالاطمئنان على تقديم كافة خدمات المبادرة بصورة جيدة لاقت استحسان المواطنين وموظفي الشركة، حيث قام محمد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة بالمشاركة في المبادرة وتم عمل الفحوصات الطبية التي تشملها المبادرة

وأثنى نشأت على عمل الفريق، وثمن جهود مديرية الصحة بالبحيرة، من أجل خدمة جميع مواطني المحافظة، وقدم الشكر إلى وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالبحيرة.