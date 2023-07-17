الكشف الطبي على 10 آلاف و429 مواطنًا ضمن «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

كشفت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، عن أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ، خلال يومها الثاني والعشرين منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، في جميع وحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ وفي أماكن التجمعات، مشيرة إلى توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و429 مواطنًا.

تردد 1305 حالات على عيادات الأطفال

وأشارت وكيل صحة كفر الشيخ، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن الحالات التي جرى توقيع الكشف عليها، شملت 593 حالة أسنان، كما بلغ تردد عيادات الأطفال 1305 حالات، و1409 حالات في عيادة الجلدية، وإجراء 5 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية، وحالتين قوائم انتظار جراحة عظام.

وأضافت أن عدد المرضى المترددين على مراكز صحة المرأة بالمحافظة لفحصهم بلغ 1746 مريضًا، كما تم فحص 145 حالة من المقبلين على الزواج، وتحويل 4 منهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، كما جرى فحص 45 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، و2190 مريضًا ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تحويل 156 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 93 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، و149 طفلا ضمن مبادرة السمعيات، و4 حالات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

المنتفعات منا مبادرة 100 يوم صحة

وأوضحت أن عيادات تنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 3066، بالإضافة لوصول عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2962، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 632، جرى تحويل 12 منهم إلى المستشفيات الاستكمال العلاج، والمرور على عدد 29 منشأة غذائية، وعدد 9 محطات مياه، و1 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.