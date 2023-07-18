ما حكم صيام رأس السنة الهجرية 1445؟.. «الإفتاء» تستشهد بحديث شريف

منذ إعلان دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية، وبدء أول أيام شهر المحرم غدا الأربعاء، يرغب بعض المسلمين في معرفة حكم صيام أول أيام السنة الجديدة.

وبشأن حكم صيام أول أيام رأس السنة الهجرية 1445، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم صوم شهر محرم كاملا ولا حرج عليه في ذلك، فالصيام فيه أمر مندوب لقول النبي الكريم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» أخرجه مسلم.

قصة نسج العنكبوت على الغار

ومع الحديث عن رأس السنة الهجرية 1445/2023، تساءل البعض عن قصة نسج العنكبوت على الغار خلال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدى صحة هذه القصة، ما أوضحته دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وأوضحت دار الإفتاء، إن قصة العنكوب ثابتة صحيحة، فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوك﴾ وذكر حديثًا طويلًا في الهجرة .. فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِطَ عَلَيْهِمْ، فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْغَارِ، فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.