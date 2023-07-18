موعد بدء العام الهجري الجديد 1445 وحكم الصيام فيه.. «الإفتاء» توضح

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد العام الهجري الجديد بعد استطلاع هلالَ شهرِ المحرم لعام 1445 هجريًّا عقب غروب شمس يوم 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا.

موعد العام الهجري الجديد

وحول موعد العام الهجري الجديد، أوضحت دار الإفتاء أنّه بعد تحقيق الرؤية الشرعية والعلمية عن طريق اللجان الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ثبت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1445 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو لعام 2023 م، أول أيام شهر المحرم لعام 1445 هجريًّا.

صيام شهر محرم

وبعيدا عن موعد العام الهجري الجديد، أوضحت دار الإفتاء أنّه يجوز للمسلم أن يصوم شهر المحرم كاملا ولا حرج عليه في ذلك، فالصيام فيه أمر مندوب لقول النبي الكريم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» أخرجه مسلم.

دعاء العام الهجري الجديد

وأضافت الإفتاء أنّه يجوز للمسلم ترديد هذا الدعاء في بداية العام الهجري وكان نصه: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».