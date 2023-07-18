بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «دمنهور _ إدكو» بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال مستشفى إدكو العام 5 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد كمال فرح، 15 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات متفرقة بالذراعين، والشحات عبده زهران، 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، مع وجود جرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد جمعة فتوح، 37 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحاسن محمد سعد، 55 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد زغلول إبراهيم، 16 سنة، بجرح قطعى في فروة الرأس، وجميعهم مقيمون بقرية أبو هواش في مركز إدكو.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.