افتتاح المركز الثقافي في مدينة الشروق ضمن رؤية «مصر 2030»

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق، في إطار التوسع في إنشاء المواقع الثقافية بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جولة تفقدية في محتويات المركز

وعقب الافتتاح، أجرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، جولة تفقدية في محتويات المركز المقام على 3 طوابق على 4700 متر، يشتمل على حديقة ومسرح روماني وتراس دائري في الطابق الثاني، وقاعة أنشطة وقاعة حاسب آلي وقاعة باليه، ومنفذ بيع الكتب وقاعة اطلاع واستعارة، ومركز لتنمية المواهب الفنية، إلى جانب قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل.

ويشهد المركز العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بينها ندوات ولقاءات فكرية، إلى جانب العديد من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا.