عازف العود سام عبدالله يطلق مشروعا لدعم المواهب الفنية عبر «منصة إلكترونية»

أعلن الفنان السوري سام عبدالله، إطلاق مشروعه الجديد والذي يهتم بدعم المواهب الفنية والموسيقية من خلال منصة إلكترونية، التي تسعى للحفاظ على تراث الموسيقى العربية من خلال دعم المواهب الشابة في مجال الموسيقى.

دعم المواهب الموسيقية

وقال عازف العود، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المنصة تعد فريدة من نوعها حيث أنها تقدم أعلى المعايير الفنية والموسيقية لدعم المواهب، كما أنهم يفخرون بتقديم أعلى المعايير لخلق أعمال فنية مميزة ومختلفة، وذلك يعود إلى أن المسؤلون عن المنصة موسيقيين مختصين ولديهم الخبرة الواسعة والعلاقات الطيبة مع الموسيقيين من جميع الجنسيات ولديهم الخبرة في كافة الأنواع الموسيقية المختلفة.

تراث الموسيقى العربية

يُذكر أن الفنان السوري سام عبد الله يهتم بالحفاظ على تراث الموسيقى العربية التقليدية مع التركيز على الألحان التي تنقل الشعور بالحنين إلى الماضي، وكان قد شارك في العديد من الحفلات والمهرجانات في الشرق الأوسط وحول العالم وقد تعاون خلال مشواره الفني مع موسيقيين وفنانين آخرين لإنشاء عدد من المقطوعات الموسيقية الفريدة والتي تمزج بين الموسيقى العربية التقليدية والأنواع الموسيقية العالمية.

فعاليات دولية

كما شارك سام عبد الله، في عدد من الفعاليات مثل مشاركته بحفلات معرض الكتاب في أبو ظبي، وفعاليات مهرجان الحصن بأبو ظبي، ومهرجان DAZ في مدينة العين الإماراتية، كما كان قد قدم أغنية متلك في كتير وخلال الفترة القادمة من المنتظر أن يطلق أحدث أغنياته فن بديل والتي يستعرض من خلالها العلاقات عن بعد.