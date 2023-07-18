«القاهرة الإخبارية»: تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تجددت المظاهرات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعد أن نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في وسط تل أبيب، احتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وحمل المحتجون الأعلام هاتفين «ديمقراطية، ديمقراطية»، ودعا المنظمون إلى «يوم وطني للمقاومة»، ويأتي ذلك في تحرك جديد ضد المشروع المُثير للجدل منذ مطلع يناير.

ومن المُقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند «المعقولية»، بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونًا.

وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند «المعقولية»، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.