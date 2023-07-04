«القاهرة الإخبارية»: إصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس وطعن بـ«تل أبيب»

أفادت مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود 6 إصابات في عملية دهس وطعن في تل أبيب، بينهم 3 في حالة خطيرة.

وأكدت مُراسلة القناة، استشهاد الفلسطيني منفذ عملية الدهس والطعن، حيث أعلنت شرطة تل أبيب أنّ منفذ العملية شاب فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتابع تطورات عملية الدهس والطعن في تل أبيب بشكل مُستمر عبر مستشاره العسكري.