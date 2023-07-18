المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من التعرض لنوبات قلبية بسبب موجات الحر

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع، ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت المنظمة في بيان، أن درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال إفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية، لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة الصغرى في أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.