ماذا يحدث للجسم في موجات الحر الشديدة؟.. اعرف الأمراض الأكثر شيوعا

أجواء شديدة الحرارة يعيشها المواطنون خلال فصل الصيف، الذي بدأ في 21 يونيو الماضي، بدرجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وصلت إلى 90% في بعض المناطق، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ما يسبب انتشار بعض الأمراض لدى العديد من الناس.

سبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أرجعت سبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، إلى الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط مع منخفض الهند الموسمي، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الكتل الهوائية تكون محمّلة بكميات كبيرة من بخار المياه، وترتفع بسببه نسب الرطوبة وتزيد الحرارة 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

موجات الحر الشديدة عادة ما تؤثر على الإنسان، وقد تتسبب له في بعض الأمراض، وفق الدكتور حسني سلامة، أخصائي الجهاز الهضمي والمناعة، موضحا أنّ ارتفاع الحرارة قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم، والذي يتطلب جهدا أكبر من القلب لضخ الدم إلى أعضاء الجسم، ما يؤدي بدوره إلى أعراض مثل تورم القدمين والطفح الجلدي وتسارع ضربات القلب.

أشهر أمراض الحر

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنّ الحرارة الشديدة قد تتسبب في تشنجات حرارية، وهي آلام في العضلات نتيجة التشنجات أو التقلصات، تحدث بسبب القيام بأي نشاط بدني شاق في الحر، وتزيدد نسبة الإصابة بهذا المرض، كلما زاد العرق بسبب استنفاذ الملح والرطوبة في الجسد.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنّ أشهر أمراض الحر الشديدة تتمثل في ضربة الشمس، وتحدث حين يفقد الجسم القدرة على التحكم في درجة حرارته، فترتفع سريعا حرارة الجسم، وتتوقف آلية التعرق عن العمل، وفي بعض الأحيان قد تتسبب في العجز أو الوفاة حال عدم علاجها بشكل عاجل.