«الأرصاد»: ارتفاع كبير في درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس حتى آخر الأسبوع، قائلة إن بعض المناطق في مصر سجلت 45 درجة مئوية تحديدا في جنوب الصعيد، ولا سيما في الأقصر وأسوان.

تأثير القبة الحرارية على البلاد

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن البلاد تتأثر بإمداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهي ما تسمى «القبة الحرارية»، لافتة أن المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، يكون على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، ويكون معه زيادة لفرص سطوع الشمس إلى حد بعيد، ونزول الهواء في طبقات الجو العليا، ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن سطح الأرض يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل كتلة هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط، ما يحدث لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكن تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفي بعض المناطق هناك هدوء في سرعات الرياح، ومن ثم هناك ارتفاع إحساس بارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية، علما بأنها المسجلة في الظل، بينما المحسوسة أعلى بدرجتين إلى 3 درجات، لارتفاع نسب الرطوبة، كما أن هذه الأجواء مستمرة على مدار هذا الأسبوع.