الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. اعرف سبب ارتفاع درجات الحرارة

ما زالت البلاد تقع تحت تأثير الموجه الحارة، التي بدأت الخميس الماضي، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتصل في جنوب الصعيد لنحو 46 درجة مئوية، لاسيما في ظل وجود ظواهر أخرى تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، ومنها المرتفع الجوي ومنخفض الهند الموسمي، الذي يمتد في مصر طوال فصل الصيف.

لماذا ينصح الخبراء بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر؟

وتحرص دوما هيئة الأرصاد الجوية على تزويد المواطنين بكل المعلومات المتعلقة بحالة الطقس وتأثيراته على المواطنين؛ لتواخي الحذر والحيطة سواء في الخروج بشكل عام، وتنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، لكونها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ومن بين الظواهر الجوية التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتحذر منها هيئة الأرصاد الجوية هي، ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الموجه الحارة، ذكرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وعقب هذه المدة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وتعود إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة في الصيف.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فلا تزال درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

نصائح الأرصاد لتجنب الموجة الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتباع الإرشادات الآتية، لتجنب حرارة الطقس، على النحو التالي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واختيار الوقت المناسب للخروج.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.