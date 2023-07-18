العثور على جثة رجل في ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، جثة شخص في العقد الخامس من العُمر، عُثر عليها في ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ، بعد بلاغ تلقته الشرطة من أحد المواطنين بالعثور على جثة في البحر.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بالعثورة على جثة رجل في مياه ترعة ميت يزيد

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، صاحب شركة للغوص والإنقاذ بقطور غربية، بالعثور على جثة رجل في مياه ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، وانتشلت الضفادع البشرية، الجثة، وبفحصها تبين أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر، ويرتدي ملابس عبارة عن «جلبابا أسود، وشورت أسود»، وفي حالة تعفن وتحلل جزئي، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

سبب الوفاة اسفكسيا الغرق

وبالفحص من قبل مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، تبين أنّ سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد إصابات ظاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8467 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.