إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم».. كانت تنقل جثة

أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة تاكسي كانت تقلهم من القاهرة إلى الفيوم، وبرفقتهم جثة والد أحدهم، صباح اليوم الاثنين، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، أسفل الطريق الإقليمي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي كانت تقل جثة و3 آخرين، ووجود عدد من المصابين، وذلك على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي.

إصابة 4 أشخاص

وأسفر حادث طريق القاهرة- الفيوم عن إصابة 4 أشخاص في الحادث بينهم سائق التاكسي، وهم جمال أمين محمد هليل، 40 سنة، وحسن عبد العال عبد الباقي،61 سنة، وكريم عبد التواب محمد علي، 22 سنة، وربيع عبد العزيز محمد عبد العزيز، 45 سنة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

التاكسي كان يحمل جثة

وفوجئت قوات الشرطة أثناء فحص الحادث، بأنّ التاكسي كان يحمل جثة متوفي يدعى عبد التواب محمد علي، 55 سنة، والد المصاب الثالث، حيث كان ينقله من القاهرة إلى الفيوم عقب وفاته لتشييعه إلى مثواه الأخير.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.