العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة ميت يزيد بالغربية

عثر أهالي قرية أبشواي الملق التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، داخل ترعة ميت يزيد، وتم انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، ونقلها إلى مستشفى قطور العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى مأمور مركز شرطة قطور، ومرفق عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة ميت يزيد المارة بقرية أبشواي الملق التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، مرتديا ملابس داخلية زرقاء اللون، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

ندب الطب الشرعي

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتوفى، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.