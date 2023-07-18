توقعات بتحطيم الرقم القياسي في درجات الحرارة بأوروبا خلال أيام

توقع تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ارتفاعًا شديدًا لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن التوقعات تُشير إلى تحطيم أوروبا للأرقام القياسية لارتفاع درجات الحرارة.

كسر الرقم القياسي في الأيام المقبلة

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي الذي جرى تسجيله مُسبقًا بلغ 48.8 درجة مئوية (119.8 درجة فهرنهايت) وجرى قياسه في صقلية في 11 أغسطس 2021، لافتًا إلى أن التوقعات، تُشير إلى كسر هذا الرقم القياسي في الأيام المقبلة، مع اشتداد موجة الحر في أوروبا.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي السابق الذي تم التحقق منه لأعلى درجة حرارة قصوى لأوروبا هو 48.0 درجة مئوية (118.4 درجة فهرنهايت) وجرى تحديده في أثينا في 10 يوليو 1977.