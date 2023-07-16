«الأرصاد الجوية»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، نظرا لاستمرار تأثير المرتفع الجوي شديد الحرارة القادم من طبقات الجو العليا، وأيضا تأثير منخفض الهند الحار.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الهيئة، إلى أن المرتفع الجوي أصبح يعمل كمظلة يحبس خلالها الرطوبة والأتربة والدخان والشوائب العالقة في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض، ما يزيد الإحساس باختناق الجو ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، وذلك خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، حيث يزيد تاثير حرارة الشمس المباشرة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 17 -7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 19-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.