«الأرصاد» تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا وتؤثر على مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تجتاح جميع دول جنوب أوروبا؛ حيث كسرت درجات الحرارة، أمس، في كل من دول إيطاليا وإسبانيا وتركيا حاجز الـ41 درجة مئوية.

موجة شديدة الحرارة تضرب دول جنوب أوروبا

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أنه من المتوقع أن تتعرض دول جنوب أوروبا لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة الحارقة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الموجة الطويلة من الحر الشديد التي تتأثر بها مصر حاليا، خاصة محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتمتد إلى بلاد المغرب العربي لتصبح بذلك الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.

الموجة الحارة تمتد لدول المغرب العربي

وأضافت الأرصاد استمرار الموجه شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم وغدا، ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، ولكن الانخفاض التدريجي لن يكون محسوسا، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 19-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.