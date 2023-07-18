تحرير 81 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على مخابز أجا بالدقهلية

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز وبدالي التموين في أجا، وأسفرت عن ضبط مخالفات تموينية وتحرير 81 محضرا.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد وكيل التموين بالدقهلية، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط الآتي:

- 39 محضر نقص وزن خبز.

- 24 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 12 محضر تصرف في إجمالي 48 جوال دقيق بلدي مدعم.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر تجميع 9 جوالات دقيق بلدي مدعم.

- 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

كما تم ضبط 50 علبة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرير محضرين لبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، وكذلك محضر لبدال تمويني لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وآخر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.