حملات مكثفة على 404 منشآت غذائية في الدقهلية.. وضبط 65 مخالفة تموينية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، شن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الغذائية من خلال المرور على 404 منشآت للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة بها للمواطنين.

شن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له أن الحملات جاءت بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك .

المرور على 404 منشأة غذائية بالدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 290 محضراً و سحب 82 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 3137 كيلو من أغذية متنوعة و 668 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وعلى جانب آخر، أوضحت مديرية التموين بالدقهلية عن تنظيم حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، إذ قامت إدارة الرقابة التموينية بالدقهلية بضبط 65 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.