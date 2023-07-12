إعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في مصيف بلطيم

شنّت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية مفاجئة على المحلات والمطاعم بكافة مناطق المدينة؛ للتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة المقدمة للمواطنين بالمحلات والمطاعم، وكذا مراقبة الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

تنفيذ الإعدام الفوري لبعض المنتجات الغير صالحة للاستهلاك

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، والإعدام الفوري لبعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا، والعرض على النيابة العامة بالبرلس لاتخاذ اللازم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار شنّ الحملات التموينية المفاجئة على المحلات والمطاعم بكافة مناطق المدينة، للتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة المقدمة لرواد المصيف، مع رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.